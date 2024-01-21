Бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор заявил, что попытки Соединенных Штатов уничтожить Россию руками Украины не увенчались успехом, Москва вышла победителем из этого противостояния. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х (ранее Twitter).

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«Глупая попытка Вашингтона разрушить Россию ценой жизни украинцев привела к стратегической победе Москвы», — написал Макгрегор.

С точки зрения полковника, провал политики Вашингтона продемонстрировал мировому сообществу слабость США.

До этого он назвал провальной идею победы над Россией. По мнению американского полковника, невозможно создать «на коленке» армию, способную победить Россию.

Ранее Макгрегор также говорил, что Украине как государству пришел конец. Он отметил, что развитие конфликта привело к крайне негативным для Украины последствиям: страну покинули миллионы граждан, рождаемость резко упала, а вооруженные силы несут большие потери.