На Западе призвали посадить проводницу в «Черный дельфин» из-за смерти кота Твикса

История кота Твикса, умершего после того, как проводница выбросила его из поезда на мороз 19 января, широко обсуждается на только россиянами, но западными пользователями интернета. Некоторые вовсе призвали посадить проводницу в ИК-6, также известную, как «Черный дельфин» (колония для пожизненно осужденных). Реакция иностранных комментаторов на смерть животного — в подборке URA.RU.

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«Они должны отправить преступника в „Черный дельфин“. Я ЛЮБЛЮ котов», — написал в соцсети X John Sullivan.



«Это жестокость по отношению к животным», — заявил пользователь под ником Olalekan Champion IDOWU.

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Комментатор Vinay назвал поступок проводницы «бесчеловечным».

Garry Clarkson призвал раскрыть имя работницы РЖД для дальнейшей «расправы».

«Назовите проводника, и мы с ним разберемся. Кошачий бунт», — написал он.

Комментатор Chloe XRP задался вопросом о том, каким «злобным человеком» нужно быть, чтобы выбросить кота на мороз. «Кошки — буквально самые милые домашние животные на Земле», — заключил комментатор. По словам Sadia, любое проявление жестокости к животным недопустимо, а смерть питомца «очень огорчает» пользователя.

«Душераздирающие новости», — написал ENK. Он также заявил, что действия проводницы «заслуживают осуждения». «Думала, что это бездомная кошка» — самое бесчеловечное оправдание убийства кота», — считает Kat Herine Team Pete Carroll.

Пользователь Elaina написала, что глубоко опечалена смертью Твикса.

«Животные заслуживают нашего сострадания и заботы», — резюмировала она.

Однако не все пользователи отреагировали адекватно на смерть кота. Так, Brextra призвал НАТО «нанести ядерный удар по России», заявив, что гибель питомца стала для него «последней каплей».

Ранее стало известно, что проводница поезда в Кирове выбросила кота из вагона, так как думала, что он беспризорный. При этом билет на питомца был оформлен. Позже, 20 января, кота нашли на улице мертвым, передает Общественное телевидение России. Тогда сотрудники РЖД провели внутреннее расследование произошедшего, выявив при этом ряд нарушений. Также компания пообещала внести изменения в правила по перевозке животных, чтобы в дальнейшем предотвратить подобные случаи, пишет RT.