Трамп дал обещание по Украине в случае победы на выборах президента США

Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине сразу после избрания президентом
Бывший американский лидер Дональд Трамп пообещал, что в случае победы на президентских выборах осенью добьется мирного урегулирования конфликта на Украине еще до инаугурации.
Вместе с тем Трамп не указал, сколько времени ему потребуется, чтобы добиться мирного урегулирования, а также не стал уточнять, как именно намерен разрешить конфликт.
"Я хорошо знаю [президента России Владимира] Путина <...>, знаю [президента Украины Владимира] Зеленского, мы это урегулируем", - добавил он.
Бывший американский лидер заявлял, что в случае переизбрания намерен урегулировать конфликт на Украине за 24 часа.
Следующие выборы президента США пройдут в ноябре. 25 апреля 2023 года американский лидер Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп сообщил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.