Глава МИД Франции предположил возможные последствия победы России в СВО

Россия может взять под свой контроль 30 процентов мирового экспорта пшеницы после поражения Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне в беседе с Le Parisien.

Глава МИД пообещал продолжить военную поддержку Киеву — по его словам, украинские власти «могут рассчитывать на Францию». При этом, как утверждает Сежурне, последствия поражения Украины «будут значительными».

По мнению министра, если Украина проиграет, то 30 процентов мирового экспорта попадут под контроль России, французская пшеница окажется под угрозой на мировых рынках. Сежурне подчеркнул, что победа России «будет драматичной для фермеров» Франции.