В Японии заявили, что внимательно следят за развитием отношений РФ и КНДР

Япония пристально следит за всем, что связано с КНДР, включая развитие ее отношений с Россией. Об этом на регулярной пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси.

В то же время он не стал напрямую комментировать слова министерства иностранных дел КНДР, которое на прошлой неделе заявило о готовности принять с визитом президента России Владимира Путина.

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"Считаю, что японское правительство находится не в том положении, чтобы комментировать указанное вами заявление [МИД КНДР]. Но мы с большим вниманием следим за всем, что связано с Северной Кореей, включая указанный вами момент и развитие российско-северокорейских отношений", - отметил он на просьбу журналистов прокомментировать сообщение МИД КНДР, подчеркнув, что Япония "ведет сбор и анализ информации" по этим вопросам.

Хаяси добавил, что Япония продолжит тесное сотрудничество с международным сообществом, в первую очередь - с США и Южной Кореей, направленное на всестороннее соблюдение резолюций Совета Безопасности ООН в отношении КНДР.

МИД КНДР по итогам визита в Россию своего главы Цой Сон Хи обнародовал сообщение, в котором подчеркнул, что Пхеньян считает Путина самым близким другом корейского народа и готов тепло принять его, если он примет решение совершить визит в КНДР. Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, точные даты визита Путина в КНДР согласуются по дипломатическим каналам.

Москва и Пхеньян в последнее время активизировали двустороннее сотрудничество. В сентябре 2023 года лидер КНДР Ким Чен Ын посетил Россию, на космодроме Восточный он провел переговоры с Путиным. После этого в октябре КНДР посетил глава МИД РФ Сергей Лавров.