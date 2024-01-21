Экс-постпред США при ООН усомнилась в психическом здоровье Трампа

«Говорят, что он запутался, что он говорил о другом человеке, о Нэнси Пелоси [бывшем спикере Палаты представителей Конгресса США] <...>. Я беспокоюсь - и я не имею в виду ничего уничижительного - что, когда имеешь дело с тем давлением, которое оказывается на президента, мы не можем иметь [на этом посту] еще одного человека [помимо президента США Джо Байдена] чье ментальное здоровье будет вызывать у нас вопросы», — заявила кандидат в президенты США.