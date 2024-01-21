Экс-постпред США при ООН усомнилась в психическом здоровье Трампа
Экс-постпред США при ООН и бывший губернатор американского штата Южная Каролина Никки Хейли, претендующая на пост главы государства, усомнилась, что состояние экс-президента Дональда Трампа позволит ему в случае повторного избрания вновь выполнять обязанности на своем посту, сообщает ТАСС.
По ее словам, на днях Трамп на митинге упомянул ее несколько раз, заявив, что она не обеспечила меры безопасности в ходе беспорядков в Капитолии. Хейли указала, что ее не было в округе Колумбия 6 января 2021 года в день штурма Капитолия.
«Говорят, что он запутался, что он говорил о другом человеке, о Нэнси Пелоси [бывшем спикере Палаты представителей Конгресса США] <...>. Я беспокоюсь - и я не имею в виду ничего уничижительного - что, когда имеешь дело с тем давлением, которое оказывается на президента, мы не можем иметь [на этом посту] еще одного человека [помимо президента США Джо Байдена] чье ментальное здоровье будет вызывать у нас вопросы», — заявила кандидат в президенты США.
Ранее СМИ сообщили, что в ходе выступления на митинге Трамп перепутал Хейли и Пелоси в своем выступлении.
6 января 2021 года сторонники Трампа, который тогда занимал пост президента, ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся в ноябре 2020 года выборов главы государства, на которых победил Джо Байден.