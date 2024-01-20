Тысячи израильтян вышли на протесты в Тель-Авиве

Тысячи израильтян вышли вечером в субботу на акции протеста с требованием распустить Кнессет (парламент) и провести в стране досрочные парламентские выборы. Эти акции прошли на волне еженедельных субботних митингов, проводимых в разных городах Израиля в поддержку заложников, удерживаемых в секторе Газа.

Как сообщает газета Haaretz, больше всего противников правительства собралось на акции в Тель-Авиве, где особенно сильны оппозиционные настроения. По мнению протестующих, действующий кабмин не справляется со своими обязанностями в свете затянувшейся военной операции в секторе Газа и неудачных попыток вызволения из анклава удерживаемых там палестинскими радикалами заложников.