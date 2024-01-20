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Израильский министр назвал создание суверенной Палестины угрозой Израилю

Создание палестинского государства будет «наградой за террор» и создаст постоянную угрозу Израилю, считает глава министерства энергетики еврейского государства Эли Коэн.

В Израиле увидели угрозу в создании палестинского государства
© globallookpress.com

Коэн категорически отверг возможность создания суверенной Палестины, заявив, что создание палестинского государства – «это награда за терроризм и опасность для государства Израиль», передает ТАСС.

«Это будет поощрять убийства евреев и оказывать поддержку иранской оси зла», – написал министр в соцсети X (бывший Twitter, заблокирована в России).

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что считает невозможным создание суверенной Палестины после окончания операции в секторе Газа.

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