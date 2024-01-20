В Израиле увидели угрозу в создании палестинского государства

Создание палестинского государства будет «наградой за террор» и создаст постоянную угрозу Израилю, считает глава министерства энергетики еврейского государства Эли Коэн.

Коэн категорически отверг возможность создания суверенной Палестины, заявив, что создание палестинского государства – «это награда за терроризм и опасность для государства Израиль», передает ТАСС.

«Это будет поощрять убийства евреев и оказывать поддержку иранской оси зла», – написал министр в соцсети X (бывший Twitter, заблокирована в России).