NBC: американские законодатели теряют доверие к Нетаньяху

"Хуже всего, что многие из нас опасаются, что Нетаньяху может потенциально затягивать все это, потому что он знает, что как только конфликт закончится, он лишится своей работы. Так что не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что такого трусливого политика нынешняя ситуация вполне устраивает. Однако для всех остальных это ужасно", - убежден законодатель-демократ.