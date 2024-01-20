В Италии разрешили использовать фашистское приветствие

Верховный суд Италии постановил, что приветствие с поднятой правой рукой допускается в том случае, если оно используется при личной встрече или на памятных мероприятиях. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на местные СМИ.

По данным газеты, суд рассмотрел дело о событиях 2016 года, когда на памятной демонстрации несколько участников использовали приветствие в виде поднятой правой руки.

Стражи порядка задержали их и обвинили в попытке реабилитации фашизма. Восемь человек были осуждены, но не согласились с приговором и подали апелляцию.

Прокурор Пьетро Гаэта уточнил, что фашистское приветствие может оскорбить чьи-то индивидуальные чувства. Вместе с тем, добавил он, преступлением оно становится только в том случае, «когда создает конкретную угрозу общественному порядку».