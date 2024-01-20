Премьер Словакии пообещал блокировать вступление Украины в НАТО
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал журналистам телеканала RTVS, что 24 января намеревается встретиться с украинским коллегой Денисом Шмыгалем. Об этом пишет РИА «Новости».
Глава правительства пояснил, что планирует обсудить на встрече в Ужгороде поставки гуманитарной помощи Украине.
Фицо заметил, что в ходе встречи он намеревается заявить о полном прекращении поставок вооружений и военной техники ВСУ.
Также, уточнил премьер, стороны обсудят вопросы о вступлении Украины в различные блоки. Он добавил, что не возражает против вхождения Украины в Евросоюз, после того, как она будет соответствовать условиям.
Вместе с тем, подчеркнул Фицо, на встрече он заявит о том, что выступает против членства Украины в НАТО, так как этот шаг « будет фундаментом Третьей мировой войны».
Украинская сторона знает тематику грядущей встречи и не желает проводить по ее итогам пресс-конференцию, констатировал премьер Словакии.