Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал журналистам телеканала RTVS, что 24 января намеревается встретиться с украинским коллегой Денисом Шмыгалем. Об этом пишет РИА «Новости».

Глава правительства пояснил, что планирует обсудить на встрече в Ужгороде поставки гуманитарной помощи Украине.

Фицо заметил, что в ходе встречи он намеревается заявить о полном прекращении поставок вооружений и военной техники ВСУ.

Также, уточнил премьер, стороны обсудят вопросы о вступлении Украины в различные блоки. Он добавил, что не возражает против вхождения Украины в Евросоюз, после того, как она будет соответствовать условиям.

Вместе с тем, подчеркнул Фицо, на встрече он заявит о том, что выступает против членства Украины в НАТО, так как этот шаг « будет фундаментом Третьей мировой войны».