Зеленский высмеял высказывания Трампа об Украине

Ранее 45-й президент США пообещал, что в том случае, если победит на выборах, то остановит противостояние на Украине за 24 часа.

Зеленский отметил, что Трамп может приехать в Киев в любой день. В особенности, с юмором добавил он, в том случае, если у американского коллеги есть реалистичная идея, как это сделать и он готов ей поделиться.

Украинский политик уточнил, что у властей страны не может быть тайн от народа в вопросе завершения боевых действий.