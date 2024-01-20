Зеленский высмеял высказывания Трампа об Украине
Владимир Зеленский в хамской форме «пригласил» экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на Украину с тем, чтобы тот немедленно завершил конфликт. Видео опубликовал Telegram-канал «Пул N3».
Ранее 45-й президент США пообещал, что в том случае, если победит на выборах, то остановит противостояние на Украине за 24 часа.
Зеленский отметил, что Трамп может приехать в Киев в любой день. В особенности, с юмором добавил он, в том случае, если у американского коллеги есть реалистичная идея, как это сделать и он готов ей поделиться.
Украинский политик уточнил, что у властей страны не может быть тайн от народа в вопросе завершения боевых действий.
Напомним, что в США идет президентская кампания. В настоящее время, по мнению экспертов, лидером гонки является Трамп. Остальные кандидаты, как от Республиканской, так и от Демократической партий, не пользуются такой популярностью, полагают аналитики.