В Британии появилось подразделение для борьбы с угрозами со стороны России

В лондонской полиции создали новое подразделение для борьбы с угрозами со стороны России, КНР и Ирана. Об этом пишет газета Telegraph со ссылкой на помощника главы британской полиции по специальным операциям Мэтта Джукса.

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Джукс заявил, что Великобритания «сталкивается с самой острой угрозой со стороны враждебных государств со времен холодной войны из-за тройной опасности от Ирана, Китая и России», а нагрузка на полицию, касающаяся борьбы со шпионажем и вмешательством извне, выросла в четыре раза после инцидента в Солсбери в 2018 году.

Он назвал новое подразделение «расследовательской командой», добавив, что оно будет работать совместно со спецслужбами.