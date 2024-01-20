$88.59-0.0796.38-0.20
Войти в почту

В Британии появилось подразделение для борьбы с угрозами со стороны России и КНР

В лондонской полиции создали новое подразделение для борьбы с угрозами со стороны России, КНР и Ирана. Об этом пишет газета Telegraph со ссылкой на помощника главы британской полиции по специальным операциям Мэтта Джукса.

В Британии появилось подразделение для борьбы с угрозами со стороны России
© Lenta.ru

Джукс заявил, что Великобритания «сталкивается с самой острой угрозой со стороны враждебных государств со времен холодной войны из-за тройной опасности от Ирана, Китая и России», а нагрузка на полицию, касающаяся борьбы со шпионажем и вмешательством извне, выросла в четыре раза после инцидента в Солсбери в 2018 году.

The Telegraph: В Британии предложили дать Украине в помощь конфискованные у мигрантов надувные лодки

Он назвал новое подразделение «расследовательской командой», добавив, что оно будет работать совместно со спецслужбами.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад «перешел всякую грань в антироссийской риторике» и использует ядерный шантаж.

В мире
Владимир Путин
Россия
Иран, Исламская Республика
Китай
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости