Боррель: Израиль сам финансировал ХАМАС для ослабления Палестины
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Израиль ранее финансировал движение ХАМАС, чтобы ослабить администрацию Палестины. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, ХАМАС финансировалась израильским правительством, которое пыталось ослабить Палестинскую автономию под руководством Движения за национальное освобождение Палестины (ФАТХ).
Боррель также раскритиковал тот факт, что мировое сообщество ничего не сделало для реализации плана о двух государствах в Палестине, а Израиль бойкотировал это решение в течение последних 30 лет.
Ранее в ЦАХАЛ заявляли, что боевые действия в секторе Газа между израильскими военными и боевиками ХАМАС могут продолжаться еще один год, при этом территория Израиля будет подвергаться ракетным атакам.