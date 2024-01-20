Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Израиль ранее финансировал движение ХАМАС, чтобы ослабить администрацию Палестины. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, ХАМАС финансировалась израильским правительством, которое пыталось ослабить Палестинскую автономию под руководством Движения за национальное освобождение Палестины (ФАТХ).

Боррель также раскритиковал тот факт, что мировое сообщество ничего не сделало для реализации плана о двух государствах в Палестине, а Израиль бойкотировал это решение в течение последних 30 лет.