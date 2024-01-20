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В Балтиморе в результате стрельбы погибли три человека

По меньшей мере три человека погибли, один ранен в результате стрельбы в американском городе Балтимор (штат Мэриленд). Об этом сообщило местное отделение телекомпании Fox News со ссылкой на полицию города.

В Балтиморе в результате стрельбы погибли три человека
© globallookpress.com

По ее данным, сотрудники органов правопорядка прибыли по вызову после сообщения о стрельбе, где обнаружили тела троих мужчин с огнестрельными ранениями. Еще один мужчина был доставлен в больницу.

Полиция не объявляла о задержании подозреваемого и не сообщала об установлении его личности.

По факту произошедшего ведется расследование.

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