В Балтиморе в результате стрельбы погибли три человека

По меньшей мере три человека погибли, один ранен в результате стрельбы в американском городе Балтимор (штат Мэриленд). Об этом сообщило местное отделение телекомпании Fox News со ссылкой на полицию города.

По ее данным, сотрудники органов правопорядка прибыли по вызову после сообщения о стрельбе, где обнаружили тела троих мужчин с огнестрельными ранениями. Еще один мужчина был доставлен в больницу.

Полиция не объявляла о задержании подозреваемого и не сообщала об установлении его личности.