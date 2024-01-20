Россия сможет одержать верх над армией Украины в течение нескольких недель, если конгресс США отвергнет новый пакет помощи Киеву. Такое заявление сделали высокопоставленные сотрудники администрации президента Джо Байдена, пишет URA.RU со ссылкой на NBC.

В публикации говорится, что главные помощники лидера США прямо сказали законодателям на закрытой встрече: в случае, если Украина не получит новый пакет помощи, Россия разобьет остатки их Вооруженных сил и одержит победу. При лучшем раскладе это произойдет за месяц, пишет NBC.

Собеседники телекомпании добавили, что прекращение военной помощи Украине в итоге скажется на всем остальном мире, так как западные страны, в том числе Южная Корея и Япония, будут вынуждены переосмыслить свои партнерские отношения с Вашингтоном. Ведь США со своей стороны не смогли найти средств для финансирования Вооруженных сил Украины.