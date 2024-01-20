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Администрация Байдена начала шантажировать Конгресс по «украинскому вопросу»

Россия сможет одержать верх над армией Украины в течение нескольких недель, если конгресс США отвергнет новый пакет помощи Киеву. Такое заявление сделали высокопоставленные сотрудники администрации президента Джо Байдена, пишет URA.RU со ссылкой на NBC.

Администрация Байдена начала шантажировать Конгресс по «украинскому вопросу»
© ТАСС

В публикации говорится, что главные помощники лидера США прямо сказали законодателям на закрытой встрече: в случае, если Украина не получит новый пакет помощи, Россия разобьет остатки их Вооруженных сил и одержит победу. При лучшем раскладе это произойдет за месяц, пишет NBC.

Собеседники телекомпании добавили, что прекращение военной помощи Украине в итоге скажется на всем остальном мире, так как западные страны, в том числе Южная Корея и Япония, будут вынуждены переосмыслить свои партнерские отношения с Вашингтоном. Ведь США со своей стороны не смогли найти средств для финансирования Вооруженных сил Украины.

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В декабре 2023 года США передали Киеву последний пакет с военной помощью на сумму 250 миллионов долларов. Новый пакет помощи будет отправлен только после одобрения закона конгрессом, на который пытается давить Джо Байден. Однако конгрессмены в ответ указывают на ряд внутренних проблем США, особенно на проблему потока нелегальных мигрантов.

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