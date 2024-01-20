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Грин: Зеленский просит мира, но политики в США хотят продолжать конфликт

Президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе просил о мирных переговорах, но американские политики отчаянно пытаются получить новое финансирование, чтобы продолжать конфликт. Такое мнение в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ) высказала член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин.

Грин: Зеленский просит мира, но политики в США хотят продолжать конфликт
© POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Она назвала такую ситуацию глупой.

По мнению республиканки, украинский конфликт - это "война Америки", что и доказывают те, кто хочет добиться выделения новых денег Киеву.

"Больше никаких денег для Украины! Позвольте им сделать мир", - призвала конгрессвумен.

Напомним, несколько месяцев назад администрация президента США направила запрос в американский конгресс о выделении денег на цели нацбезопасности. Всего Белый дом хочет получить около 106 млрд долларов, из которых примерно 60 должны пойти Украине.

По словам Вашингтона, средства на поддержку Киева закончились еще в конце 2023-го и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, Штаты не могут продолжать военные поставки.

Между тем глава МИД Украины Дмитрий Кулеба посоветовал не унывать из-за сокращения помощи от Запада. По его словам, речь идет об очень отдаленном будущем.

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