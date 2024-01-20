Шольц и Сунак обсудили ситуацию на Украине

«Канцлер Шольц поговорил по телефону со своим британским коллегой, премьер-министром Сунаком. Они обменялись мнениями о ситуации на Украине», — рассказал Хебештрайт.

Главы двух государств сошлись во мнении о том, что Киев должен получать постоянную и существенную поддержку. Беседа прошла накануне вечером.

Ранее РФ направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров неоднократно отмечал, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, станут законной целью для ВС РФ. Во внешнеполитическом ведомстве России заявляли, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя оружие на Украину.