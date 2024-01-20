Байден выразил надежду на сделку по защите границы и помощи Киеву

Вопрос о выделении новой финансовой помощи Украине может сдвинуться с мертвой точки и решиться хотя бы в сенате уже на следующей неделе. Такой прогноз дал президент США Джо Байден, передает РИА Новости со ссылкой на конференцию мэров, кадры с которой транслировал Белый дом.

Агентство напоминает, что согласовать запрос Белого дома о помощи Украине и Израилю до сих пор не удалось в основном из-за споров насчет миграции и усиления южной границы. Республиканская оппозиция настаивает, что подходы лидера США делают границу «открытой».

В то же время президент указал, что его команда уже несколько недель работает с сенаторами по соответствующему соглашению. Байден при этом уверен, что в «существенные» изменения в пограничной политике действительно необходимы.

«Я думаю, на следующей неделе мы сможем что-то выработать, по крайней мере в сенате», — сказал он.