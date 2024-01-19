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Во Франции заявили о возможности нападения НАТО на РФ под чужим флагом

В ближайшие месяцы НАТО может провести «операции под чужим флагом» против России. Такое предупреждение сделал лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо, передает «РИА Новости».

Во Франции заявили о возможности нападения НАТО на РФ под чужим флагом
© РИА Новости

Он указал, что ранее глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил о подготовке к войне с РФ. По мнению Филиппо, частота, с которой он об этом говорит, является подозрительной.

«"Мы не ищем конфликта, но должны быть готовы, если Россия нападет на нас!" Остерегайтесь операций под ложным флагом наподобие диверсии на "Северном потоке" в 2022 году в ближайшие месяцы! Эти безумцы из НАТО готовы на все!» — предостерег политик.

Кроме того Филиппо призвал Францию выйти из альянса, чтобы избежать «этой смертельной спирали».

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