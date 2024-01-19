Во Франции заявили о возможности нападения НАТО на РФ под чужим флагом

«"Мы не ищем конфликта, но должны быть готовы, если Россия нападет на нас!" Остерегайтесь операций под ложным флагом наподобие диверсии на "Северном потоке" в 2022 году в ближайшие месяцы! Эти безумцы из НАТО готовы на все!» — предостерег политик.