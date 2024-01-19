Во Франции заявили о возможности нападения НАТО на РФ под чужим флагом
В ближайшие месяцы НАТО может провести «операции под чужим флагом» против России. Такое предупреждение сделал лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо, передает «РИА Новости».
Он указал, что ранее глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил о подготовке к войне с РФ. По мнению Филиппо, частота, с которой он об этом говорит, является подозрительной.
«"Мы не ищем конфликта, но должны быть готовы, если Россия нападет на нас!" Остерегайтесь операций под ложным флагом наподобие диверсии на "Северном потоке" в 2022 году в ближайшие месяцы! Эти безумцы из НАТО готовы на все!» — предостерег политик.
Кроме того Филиппо призвал Францию выйти из альянса, чтобы избежать «этой смертельной спирали».
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