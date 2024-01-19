Президент Болгарии высказался о разрешении конфликта на Украине
Президент Болгарии Румен Радев выразил надежду на то, что украинский конфликт будет разрешен благодаря дипломатии. Об этом пишет ТАСС.
Радев встретился в Софии с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкна. Политики согласились с тем, что конфликт на Украине несет риски региональной безопасности и стабильности. Вторичные эффекты кризиса затрагивают экономические и социальные системы стран Европы, указали они.
«Радев выразил надежду на максимально быстрое прекращение боевых действий средствами дипломатии», — высказались в пресс-службе главы Болгарии.
Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что в случае вступления в конфликт с Россией Болгарию ждет участь Украины. По словам экс-разведчика, сейчас российские войска являются самыми боеспособными на планете, в том числе благодаря хорошей подготовке солдат.