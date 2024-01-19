$88.59-0.0796.38-0.20
Войти в почту

Боррель обвинил Израиль в финансировании ХАМАС

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Израиль финансово поддерживал палестинское радикальное движение ХАМАС для противостояния Палестинской национальной администрации.

Боррель обвинил Израиль в финансировании ХАМАС
© globallookpress.com

"ХАМАС финансировалось правительством Израиля в попытке ослабить Палестинскую администрацию, возглавляемую [Движением за освобождение Палестины] ФАТХ", - приводит агентство Reuters слова Борреля, выступавшего в Вальядолидском университете в Испании.

Политик не уточнил, в чем именно заключалось предполагаемое финансирование.

При этом, согласно Reuters, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг подобные обвинения.

В мире
Жозеп Боррель
Биньямин Нетаньяху
Хамас
ФАТХ
ЕС
Израиль
Война