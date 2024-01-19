CNN: США хотят направить Киеву как можно больше помощи до января 2025 года

По данным телеканала, пока Байден продолжает призывать законодателей одобрить его запрос на помощь Украине в размере 60 миллиардов долларов, в Белом доме осознали, что это, «вероятно, последний шанс для любой помощи Киеву перед президентскими выборами в ноябре 2024 года». Кроме того то, что в случае переизбрания Трамп сократит поддержку Украины также «остро осознают» в штаб-квартире НАТО и Киеве.