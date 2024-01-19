CNN: США хотят направить Киеву как можно больше помощи до января 2025 года
Администрация президента США Джо Байдена пытается направить Украине как можно больше помощи до января 2025 года из-за страха переизбрания экс-главы страны Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN.
По данным телеканала, пока Байден продолжает призывать законодателей одобрить его запрос на помощь Украине в размере 60 миллиардов долларов, в Белом доме осознали, что это, «вероятно, последний шанс для любой помощи Киеву перед президентскими выборами в ноябре 2024 года». Кроме того то, что в случае переизбрания Трамп сократит поддержку Украины также «остро осознают» в штаб-квартире НАТО и Киеве.
«Важно не только выделить деньги, но и использовать их до выборов, потому что Трамп может заблокировать любые еще не израсходованные средства, выделенные на 2024 финансовый год», — сказал CNN американский чиновник.
Напомним, что последние месяцы Байден активно пытается убедить сенат и конгресс одобрить новый пакет помощи Украине. Однако группа законодателей продолжает выступать против этого из-за «неясной стратегии» администрации США в этом вопросе.