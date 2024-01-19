Орбан заявил, что Евросоюз не сможет повлиять на политику Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европейский союз (ЕС) не сможет влиять на политику его страны с помощью замороженных средств. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на интервью Орбана радиостанции Kossuth.

По словам премьер-министра, Европейский союз пытается «шантажировать» Венгрию замороженными средствами, чтобы заставить страну изменить свою политику в вопросах миграции и ЛГБТ-пропаганды. При это все претензии ЕС к Венгрии, по мнению Орбана, вызваны не желанием Европы отстоять верховенство права, а с отказом страны принять у себя нелегальных мигрантов и ЛГБТ-пропаганду.

Орбан также добавил, что Еврокомиссия всё ещё удерживает замороженными около 20 миллиардов евро, которые принадлежат Венгрии.

«Нет таких денег, за которые можно было бы впустить мигрантов в страну и ЛГБТ-пропагандистов в школы», — добавил он.