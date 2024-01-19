Эквадор на фоне кризиса окажет помощь Украине

Вызванный беспорядками кризис в Эквадоре привел не только к сближению страны с США, но и к «неожиданному союзу» с Украиной. Такой вывод содержится в публикации Pagina 12.

Президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил о предстоящей сделке с Вашингтоном, по условиям которой в конце января эквадорское правительство передаст США часть своих вооружений в обмен на новую военную технику стоимостью 200 миллионов долларов.

Нобоа не уточнил, на каких именно условиях будет осуществляться передача оружия и с какой целью США его получат, однако издание обозначает крайне высокую вероятность того, что эти вооружения могут отправить на Украину.