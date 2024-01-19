Китай обратился с призывом к хуситам

Китай призвал йеменских шиитских ополченцев-хуситов прекратить нападения в Красном море, а также не допустить расширения конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин, его цитирует Tagesschau.

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«Мы призываем положить конец угрозам в отношении гражданских судов, чтобы обеспечить бесперебойную работу глобальных цепочек производства и поставок, а также международный торговый порядок», — отметила дипломат.

Она также добавила, что главным приоритетом является прекращение конфликта в секторе Газа, из-за которого боевые действия распространяются на весь регион Ближнего Востока.