Германия поставила Украине смертельно опасный чай

«Выявления остатков пестицидов, включая хлорпирифос, в жасмине (происхождение из Китая), который использовался в различных чайных смесях, экспортировалась из Федеративной Республики Германия в Украину. <…> Хлорпирифос может вызвать острое отравление пестицидами и приводить к судорогам, параличу дыхания и иногда смерти», — говорится в сообщении Госпродпотребслужбы Украины, его опубликовал telegram-канал «Инсайдер UA».