Руководитель офиса Зеленского созвонился с главой МИД Венгрии

Уточняется, что Ермак обсудил с Сийярто подготовку запланированной на 29 января встречи, которая пройдет в Ужгороде Закарпатской области.

«С украинской стороны в мероприятии планируют принять участие министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава офиса главы государства», — сказано в заявлении.

Ермак также заявил, что Киев открыт к диалогу по двусторонним отношениям с Будапештом.

Ранее Сийярто заявил, что мнение Будапешта по конфликту на Украине остается неизменным. Венгрия продолжит придерживаться позиции о скорейшем начале мирных переговоров. Глава МИД подчеркнул, что поддержание диалога на высоком уровне с Киевом очень важно, так как это дает надежду на улучшение межгосударственных отношений.