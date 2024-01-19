Руководитель офиса Зеленского созвонился с главой МИД Венгрии
Руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак созвонился с главой МИД Венгрии Петером Сийярто. Об этом сообщает пресс-служба офиса.
Уточняется, что Ермак обсудил с Сийярто подготовку запланированной на 29 января встречи, которая пройдет в Ужгороде Закарпатской области.
«С украинской стороны в мероприятии планируют принять участие министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава офиса главы государства», — сказано в заявлении.
Ермак также заявил, что Киев открыт к диалогу по двусторонним отношениям с Будапештом.
Ранее Сийярто заявил, что мнение Будапешта по конфликту на Украине остается неизменным. Венгрия продолжит придерживаться позиции о скорейшем начале мирных переговоров. Глава МИД подчеркнул, что поддержание диалога на высоком уровне с Киевом очень важно, так как это дает надежду на улучшение межгосударственных отношений.