Отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер , оценивая возможность того, что Париж не знал о наличии большого количество французских наемников в зоне боевых действий на Украине , назвал саму мысль об этом абсурдной, сообщает РИА Новости .

«Очень маловероятно, что французские граждане в таком количестве и такой концентрации были на Украине, воевали на стороне украинской армии, а французское правительство об этом не знало», — заявил он.

Риттер также добавил, что большое количество французских наемников не могло находиться на Украине без поддержки французского правительства, а значит, оно оказывало им содействие. Экс-разведчик подчеркнул, что сама идея о том, что Париж ничего об этом не знал, является абсолютно абсурдной.