Лукашенко заявил о необходимости платить за мир

Белоруссия и ее народ еще никогда не были защищены настолько хорошо, как сейчас, заявил президент республики Александр Лукашенко. Lenta.ru
«Мир дорого стоит. За него надо платить. Но вы можете не переживать. Мы никогда, наш народ и государство, не были так защищены, как сейчас. Система выстроена, есть Вооруженные Силы, мобилизационный резерв, территориальная оборона, народное ополчение. Все выстроено. На данном этапе всего достаточно», — подчеркнул Лукашенко. Газета.Ru
Ранее глава белорусского Минобороны Виктор Хренин заявил, что размещение тактического ядерного оружия (ТЯО) на территории Белоруссии является важным слагаемым сдерживания потенциальных противников от агрессии. RT на русском