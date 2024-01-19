Лукашенко заявил о необходимости платить за мир

Белоруссия и ее народ еще никогда не были защищены настолько хорошо, как сейчас, заявил президент республики Александр Лукашенко . Lenta.ru

«Мир дорого стоит. За него надо платить. Но вы можете не переживать. Мы никогда, наш народ и государство, не были так защищены, как сейчас. Система выстроена, есть Вооруженные Силы, мобилизационный резерв, территориальная оборона, народное ополчение. Все выстроено. На данном этапе всего достаточно», — подчеркнул Лукашенко. Газета.Ru