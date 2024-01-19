Стало известно, чем планирует заниматься экс-министр обороны Украины

Экс-министр обороны Украины Алексей Резников, уволенный после коррупционного скандала, восстановил действие своей адвокатской лицензии. Об этом сообщило издание «Украинские новости».

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«Бывший министр обороны Алексей Резников возвращается к адвокатской практике», — следует из текста сообщения.

Отмечается, что политик приостановил действие своей адвокатской лицензии в 2020 году, когда занял пост вице-премьера по вопросам реинтеграции Украины.

По данным издания, Резников получил лицензию адвоката в 1994 году. До работы в правительстве он работал в юридических фирмах и адвокатских объединениях.

В сентябре Алексей Резников подал в Верховную раду заявление о своей отставке. В Херсонской области его увольнение связали с провалом контрнаступления ВСУ.