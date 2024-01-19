Обзор иноСМИ: Германия отказалась «идти ва-банк» на Украине, Трамп избегает Киева

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«Мы не можем пойти ва-банк»: Писториус о помощи Украине

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Немецкий министр обороны Борис Писториус отверг призывы к Германии увеличить военную помощь Украине и указал на пределы поддержки со стороны Бундесвера, пишет Die Welt. По словам Писториуса, Берлин «не может пойти ва-банк, как требуют некоторые», - в таком случае сама Германия оказалась бы беззащитна.

Писториус подчеркнул, что на данный момент Германия «выполнила все, что возможно». Министр отметил, что Германия помогла Украине больше остальных стран ЕС и теперь дело за европейскими партнерами. Ранее Владимир Зеленский призвал предоставить Киеву немецкие крылатые ракеты большой дальности Taurus, но правительство Германии отказало в поставках.

Трамп избегает контактов с представителями Киева

На этой неделе Владимир Зеленский отмахнулся от опасений, что переизбрание Дональда Трампа президентом США стало бы катастрофой для поддержки Украины, заявив, что «один человек не может изменить всю нацию». Однако, как намекнул спикер Палаты представителей США, республиканец Майк Джонсон, Трампу нужно изменить всего лишь мнение нескольких ключевых игроков, пишет Politico.

Украинский эксперт, имеющий тесные связи с администрацией Зеленского, заявил журналистам, что ни Трамп, ни Джонсон сейчас не идут на контакты с представителями Украины, несмотря на попытки Киева. По его словам, такой подход «выглядит преднамеренным», но ситуация может измениться после выборов.

«Украина изменит стратегию, чтобы пережить 2024 год»

После провала летнего наступления 2023 года Украина переходит к новой стратегии, готовясь к третьему году конфликта, пишет Financial Times. По словам неназванного западного чиновника, Киев хочет использовать стратегию «активной обороны» - удерживать оборонительные рубежи и в то же время попытаться наносить авиаудары на большие расстояния.

На Украине рассчитывают, что такая стратегия поможет ВСУ нарастить силы. Это позволило бы Киеву «пережить 2024 год» и подготовиться к 2025-му. Один из украинских военнослужащих заявил FT, что ВСУ несут большие потери, а на одного украинского солдата приходится по четыре-пять российских.

Кличко заявил о «безумном» дефиците боеприпасов в ВСУ

Мэр Киева Виталий Кличко пожаловался на острую нехватку боеприпасов и новобранцев после встречи с украинскими военными. Об этом он рассказал в интервью Bild.

Кличко подчеркнул, что уже несколько месяцев ВСУ сталкивается с «безумным, огромным дефицитом боеприпасов» и «невероятным давлением с российской стороны». Он добавил, что разочарован решением Бундестага, который большинством голосов отклонил поставку Украине крылатых ракет Taurus. Кличко заявил, что Украина сейчас «защищает весь Евросоюз».

Помощник Байдена по нацбезопасности решил уволиться

Старший экономический помощник администрации президента Джо Байдена Майк Пайл покинет свой пост в ближайшие недели. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.