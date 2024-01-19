В США уличили Китай в нежелании выступать посредником на Украине

Посол Австралии в США Кевин Радд указал на отсутствие у Китая стремления выступать в качестве посредника в конфликте на Украине. На Всемирном экономическом форуме в Давосе он заявил, что в настоящее время приоритет внешней политики Пекина — Россия, передает Politico.

По словам дипломата, председатель КНР Си Цзиньпин, смотря на РФ, «видит соседнее государство, огромную общую границу, с которой у них были непростые отношения после китайско-советского раскола в 1959 году».

Вместе с тем Радд не исключил того, что позиция КНР изменится в дальнейшем. Он напомнил о назначении Пекином специального посланника по Украине.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин ранее заявила, что специальный посланник Китая по урегулированию украинского кризиса - человек, способный сыграть позитивную роль в содействии проведению мирных переговоров.