Президент Литвы признал наличие усталости на Западе от конфликта на Украине

Президент Литвы Гитанас Науседа признал, что на Западе устали от конфликта на Украине. Российская газета
"Я могу себе представить, что некоторые последствия этой войны, такие как рост цен на энергоносители, могут оказать негативное влияние на поведение людей и избирателей в других странах, - отметил политик в интервью газете El Mundo. - Возможно, есть усталость в западных обществах, но не столько на восточном фланге НАТО, потому что мы, как никто другой, понимаем, что победа России на Украине будет означать катастрофические последствия для безопасности региона". ТАСС
Науседа также подчеркнул, что обеспокоен избирательными циклами в западных странах. Так, он подчеркнул, что его «беспокоит господин Трамп», но еще больше — неопределенность, связанная с избирательным процессом. Lenta.ru