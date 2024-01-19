Президент Литвы признал наличие усталости на Западе от конфликта на Украине

"Я могу себе представить, что некоторые последствия этой войны, такие как рост цен на энергоносители, могут оказать негативное влияние на поведение людей и избирателей в других странах, - отметил политик в интервью газете El Mundo. - Возможно, есть усталость в западных обществах, но не столько на восточном фланге НАТО, потому что мы, как никто другой, понимаем, что победа России на Украине будет означать катастрофические последствия для безопасности региона". В связи с этим он призвал "любой ценой" избежать победы РФ. На комментарий о существовании усталости от конфликта во многих странах Науседа ответил: "Да, и меня беспокоит избирательный цикл [в западных странах]".



"Что касается отсутствия успехов украинских сил, то это отчасти наша вина, - признал президент. - Мы, союзники, приняли хорошие решения, но, к сожалению, очень медленно исполняем эти решения в поддержку украинской армии".