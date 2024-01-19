Трампа заподозрили в уклонении от контактов с украинскими властями

Украинские чиновники не могут связаться с экс-президентом США Дональдом Трампом, а также со спикером палаты представителей США Майком Джонсоном. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источник, близкий к администрации Владимира Зеленского.

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По словам источника издания, между представителями власти Украины и копунами Трампа и Джонсона не налажено стабильное общение. В Киеве заподозрили, что бывший президент Штатов и спикер палаты представителей намеренно избегают контактов с украинскими чиновниками.

«Отсутствие взаимодействия кажется намеренным, но может (мы надеемся) измениться после выборов. Вкратце мое понимание таково: Украина пытается, Трамп и Джонсон избегают», — заявил источник.

В начале недели Дональд Трамп разгромил своих конкурентов на кокусах Республиканской партии в штате Айова.