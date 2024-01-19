Казахстан перейдет на единый часовой пояс

Власти Казахстана переведут всю страну на единый часовой пояс с 1 марта 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба министерства торговли и интеграции.

"Внесены изменения в постановление правительства "О порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан". Согласно изменениям, устанавливается применение на всей территории страны единого часового пояса с 00:00 часов 1 марта 2024 года. Таким образом, ко всей территории Республики Казахстан будет применен 5-й часовой пояс (UTC+5)", - говорится в сообщении.

Постановление подлежит официальному опубликованию и вводится в действие с 1 марта 2024 года.

Согласно изменениям, властям городов Астана, Алма-Ата, Шымкент, а также Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Жетысуской и Улытауской областей в ночь с 29 февраля 2024 года на 1 марта 2024 года следует перевести местное время на один час назад.

В настоящее время в Казахстане применяются два часовых пояса UTC+5 и UTC+6. Большая часть территории страны, за исключением западных регионов, находится в зоне UTC+6. По мнению ученых, часовый пояс UTC+6 не соответствует естественному солнечному времени, что отрицательно влияет на биологические ритмы и здоровье человека. Эксперты также полагают, что помимо пользы здоровью, установление единого часового пояса устранит временные барьеры между жителями разных регионов республики, улучшит координацию транспортных и других коммуникаций, благоприятно скажется на ведении бизнеса, а также взаимодействии государственных органов и экстренных служб.