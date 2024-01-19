В Турции оценили поиски Украиной замены зерновой сделке
Власти Турции не ведут переговоров по альтернативам зерновой сделке и считают необходимым участие в ней России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре.
Украинский посол в Турции Василий Боднар ранее заявил, что Киев ведет «определенные переговоры» по альтернативе зерновой сделке. По его словам, речь идет о «формате возможной помощи Украине со стороны международных партнеров». Других деталей дипломат не привел.
Источник РИА Новости заявил, что Турция, ставшая посредником в зерновой сделке, считает, что участвовать в соглашении должны все стороны.
«Различные версии выдвигались, обсуждались. Но мы с первого дня заявляли, что альтернативные маршруты, когда в сделке не участвуют все стороны, рискованны», - подчеркнул дипломат.
Он добавил, что Турция стремится к восстановлению первоначальной зерновой сделки, «хотя это очень сложно в нынешних условиях».
Срок действия зерновой сделки России и Украины истек 17 июля 2023 года. В последний раз она продлевалась в мае - на два месяца.
Гарантами соглашения выступали Турция и ООН. Планировалось, что сделка будет продлеваться каждый 120 дней. Россия в рамках сделки получила гарантии для экспорта своего зерна и удобрений. Он не должен был попадать под санкции, но ограничения на платежи, логистику и страхование стали барьером для поставок, подчеркивали в РФ.
18 июля в МИД РФ уведомили все стороны сделки о выходе России из нее.
Российские власти заявляли, что вернутся к сделке, если будут выполнены несколько условий, - в том числе вывод из-под санкций экспорта российских удобрений и зерна, а также устранение препятствий для оплаты этой продукции через российские банки.