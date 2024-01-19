В Чехии политик провел непрерывное выступление в течение десяти часов

В Чехии лидер оппозиционного движения «Свобода и прямая демократия» Томио Окамура выступал в парламенте страны на протяжении 10 часов 44 минут, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Idnes.

© Официальный сайт Томио Окамура

Он побил рекорд руководителя Кубы Фиделя Кастро, который в феврале 1998 говорил в парламенте непрерывно 7 часов 15 минут. Окамура предупредил коллег, что намерен превзойти по продолжительности выступления свой предыдущий рекорд годичной давности, который равнялся 7 часам и 7 минутам. Парламентарий произнес речь о возможном введении голосования на выборах по почте для граждан Чехии, находящихся за рубежом.

После четырех часов выступления Окамура попросил у председательствующего на заседании разрешения снять пиджак, спустя еще два часа жестом попросил коллег принести ему кофе, но ему дали только стакан воды.