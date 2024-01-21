В КНДР назвали Путина самым близким другом корейского народа

Пхеньян считает президента РФ Владимира Путина самым близким другом корейского народа и готов тепло принять его, если он примет решение совершить визит в КНДР. Об этом говорится в сообщении аппарата помощников министра иностранных дел КНДР по итогам визита в Россию главы ведомства Цой Сон Хи.

"Правительство КНДР будет горячо приветствовать визит президента Путина в нашу страну и готово от всего сердца встречать самого близкого друга корейского народа", - приводит текст сообщения Центральное телеграфное агентство Кореи.

Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, точные даты визита Путина в КНДР согласуются по дипломатическим каналам.

Москва и Пхеньян в последнее время активизировали двустороннее сотрудничество. В сентябре 2023 года лидер КНДР Ким Чен Ын посетил Россию, на космодроме Восточный он провел переговоры с Путиным. После этого в октябре КНДР посетил глава МИД РФ Сергей Лавров.

15 ноября 2023 года в Пхеньяне прошло заседание межправительственной комиссии КНДР и РФ по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Российскую делегацию возглавлял министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.