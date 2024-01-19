Западные страны уничтожают Украину и истребляют ее население, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление бывшего советника министра обороны США полковника Дугласа Макгрегора.

Он не исключил, что украинская нация мертва. Эксперт указал, что миллионы украинцев покинули страну и никогда не вернутся.

Кроме того, Вооруженные силы Украины за все время конфликта понесли тяжелые потери, а сама страна продолжает уничтожаться.