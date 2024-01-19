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Экс-советник министра обороны США заявил о смерти украинской нации

Западные страны уничтожают Украину и истребляют ее население, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление бывшего советника министра обороны США полковника Дугласа Макгрегора.

Экс-советник министра обороны США заявил о смерти украинской нации
© РИА Новости

Он не исключил, что украинская нация мертва. Эксперт указал, что миллионы украинцев покинули страну и никогда не вернутся.

Кроме того, Вооруженные силы Украины за все время конфликта понесли тяжелые потери, а сама страна продолжает уничтожаться.

По данным Минобороны России, с 4 июня по начало декабря 2023 года Киев потерял более 125 тысяч военных убитыми и ранеными.

В России рассказали о потерях ВСУ при контрнаступлении

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