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Байден сфотографировался на мероприятии с женщиной, которой не было

Президент Соединенных Штатов Джо Байден рассказал, что сфотографировался на мероприятии с женщиной, которая в тот момент находилась в другом штате.

Байден рассказал о фото с женщиной, которой не было на встрече с ним
© ТАСС

— Хочу упомянуть конгрессвумен Дебору Росс. Где Дебора? Я с ней только что сфотографировался, наверное, поэтому она ушла, — сказал он на мероприятии в штате Северная Каролина.

Американский лидер почти сразу же заявил, что названная им женщина не смогла прийти, потому что находится в данный момент в Вашингтоне.

— Это не правда. Я перепутал, — признался президент США, передает РИА Новости.

Государственный лидер должен обладать множеством важных качеств. Среди них — умение держаться в обществе, выстраивать коммуникацию с разными людьми, быть находчивым и стрессоустойчивым. Если речь идет о президенте Соединенных Штатов, то эти характеристики вдвойне актуальны. Руководители этой страны всегда под прицелом журналистов со всего мира: любая оговорка, ошибка, конфуз не пройдут незамеченными. Провалы этих пяти президентов встречались настолько часто, что сами политические деятели стали объектом шуток и мемов. Топ-5 конфузов американских лидеров — в материале «Вечерней Москвы».

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