Байден рассказал о фото с женщиной, которой не было на встрече с ним

Президент Соединенных Штатов Джо Байден рассказал, что сфотографировался на мероприятии с женщиной, которая в тот момент находилась в другом штате.

— Хочу упомянуть конгрессвумен Дебору Росс . Где Дебора? Я с ней только что сфотографировался, наверное, поэтому она ушла, — сказал он на мероприятии в штате Северная Каролина.

Американский лидер почти сразу же заявил, что названная им женщина не смогла прийти, потому что находится в данный момент в Вашингтоне.

Государственный лидер должен обладать множеством важных качеств. Среди них — умение держаться в обществе, выстраивать коммуникацию с разными людьми, быть находчивым и стрессоустойчивым. Если речь идет о президенте Соединенных Штатов, то эти характеристики вдвойне актуальны. Руководители этой страны всегда под прицелом журналистов со всего мира: любая оговорка, ошибка, конфуз не пройдут незамеченными. Провалы этих пяти президентов встречались настолько часто, что сами политические деятели стали объектом шуток и мемов. Топ-5 конфузов американских лидеров — в материале «Вечерней Москвы».