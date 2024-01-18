Байден поддержал независимость Палестины

"Мы считаем, что палестинцы имеют полное право жить в независимом государстве в условиях мира и безопасности. Президент [Байден] и его команда собираются продолжать работать над этим. Сейчас основное внимание уделяется тому, чтобы у Израиля было все необходимое для защиты от [палестинского радикального движения] ХАМАС, а также чтобы гуманитарная помощь продолжала поступать нуждающемуся населению Газы. Но [сектор] Газа будет существовать и после [урегулирования] конфликта. И мы весьма четко определили, каким мы хотим его видеть. Мы хотим, чтобы управление в Газе соответствовало чаяниям палестинского народа, чтобы у него было право голоса и право голоса в том, как все это будет выглядеть, а также чтобы не было повторной оккупации Газы", - отметил Кирби.