МИД Литвы призвал поставить Украине тысячу танков
Для победы ВСУ в конфликте с Россией Украине необходимо в десять раз больше помощи. Такое заявление сделал глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис, передает «РИА Новости» со ссылкой на украинское СМИ.
Он отметил, что в первую очередь имеет в виду поставки вооружений Киеву.
«Для победы Украине нужно не 40, а 400 пусковых установок HIMARS и тысяча, а не 80 танков», — сказал Ландсбергис.
Он добавил, что было бы хорошо поддержать Киев «всем необходимым».
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба упрекнул Запад в избыточных рассуждениях по поводу помощи ВСУ, призвав мировое сообщество поставить вопрос поставок Киеву превыше поддержания собственной обороны.
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