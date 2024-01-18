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МИД Литвы назвал необходимый ВСУ размер помощи для победы

Для победы ВСУ в конфликте с Россией Украине необходимо в десять раз больше помощи. Такое заявление сделал глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис, передает «РИА Новости» со ссылкой на украинское СМИ.

МИД Литвы призвал поставить Украине тысячу танков
© globallookpress.com

Он отметил, что в первую очередь имеет в виду поставки вооружений Киеву.

«Для победы Украине нужно не 40, а 400 пусковых установок HIMARS и тысяча, а не 80 танков», — сказал Ландсбергис.

Он добавил, что было бы хорошо поддержать Киев «всем необходимым».

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба упрекнул Запад в избыточных рассуждениях по поводу помощи ВСУ, призвав мировое сообщество поставить вопрос поставок Киеву превыше поддержания собственной обороны.

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