МИД Ирана назвал удар Пакистана несоразмерным и неприемлемым

МИД Ирана осудил «несоразмерные и неприемлемые» удары беспилотников Пакистана по территории страны около границы двух государств. Соответствующее заявление ведомство опубликовало у себя в Telegram-канале.

Реакция МИД последовала на удары Пакистана по укрытиям террористов, которые называют себя «сармачарами», в иранской провинции Систан и Белуджистан.

«Мы осуждает несоразмерные и неприемлемые действия Пакистана, касающиеся удара БПЛА на границе двух стран по деревенским жителям, которые не являются гражданами Ирана», — говорится в тексте заявления МИД.

Напомним, что 16 января Иран нанес удар по основной базе террористической группировки «Джейш аль-Адль» на границе с Пакистаном в провинции Белуджистан. В Исламабаде эти действия осудили и отозвали своего посла из Тегерана. Позже Пакистан объявил о проведенной антитеррористической операции, в рамках которой были нанесены удары по укрытиям террористов в Систане и Белуджистане.