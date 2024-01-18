Белый дом не исключил роста угрозы со стороны КНДР из-за РФ

"Последнее, что я скажу на этот счет, заключается в следующем. То, что мы видим между Россией и Северной Кореей, является беспрецедентным уровнем сотрудничества в военной сфере. И я очень обдуманно говорю - "беспрецедентным". Мы этого никогда прежде не видели", - заявил специальный помощник президента США, старший директор по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Совете национальной безопасности Белого дома Пранай Вадди.



"Считаю, что природа Северной Кореи как угрозы в регионе может радикальным образом измениться в предстоящее десятилетие в результате этого сотрудничества. И мы должны уделять этому внимание", - сказал он, выступая в Центре стратегических и международных исследований.