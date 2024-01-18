Мэр Киева Кличко назвал «безумным» масштаб дефицита боеприпасов ВСУ
Мэр Киева Виталий Кличко признал, что Вооружённые силы Украины сталкиваются с нехваткой боеприпасов, назвав «безумным» масштаб дефицита снарядов. Об этом Кличко заявил в интервью газете Bild.
«Месяцами наблюдается безумный, огромный дефицит боеприпасов», — сказал он.
По словам Кличко, вопрос боеприпасов является основным в ходе разговоров с украинскими военнослужащими.
Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что украинская армия страдает от снарядного голода.