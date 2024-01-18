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Мэр Киева Кличко назвал «безумным» масштаб дефицита боеприпасов ВСУ

Мэр Киева Виталий Кличко признал, что Вооружённые силы Украины сталкиваются с нехваткой боеприпасов, назвав «безумным» масштаб дефицита снарядов. Об этом Кличко заявил в интервью газете Bild.

Мэр Киева Кличко назвал «безумным» масштаб дефицита боеприпасов ВСУ
© Zuma/ТАСС

«Месяцами наблюдается безумный, огромный дефицит боеприпасов», — сказал он.

По словам Кличко, вопрос боеприпасов является основным в ходе разговоров с украинскими военнослужащими.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что украинская армия страдает от снарядного голода.

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