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Трамп призвал не поддерживать сделку о помощи ВСУ

Бывший президент США Дональд Трамп призвал не поддерживать сделку по выделению помощи Украине в обмен на усиление защиты границы, пока полностью не будут выполнены ее условия. Его слова приводит «РИА Новости».

Трамп призвал не поддерживать сделку о помощи ВСУ
© РИА Новости

Трамп допустил, что, возможно, вообще не следует «заключать сделку по границе» до выполнения всех необходимых условий для прекращения притока мигрантов в США. Несмотря на это, он выразил уверенность, что спикер палаты представителей Майк Джонсон «заключит только идеальную сделку по границе».

«Помните, без надежных границ и честных выборов у нас нет страны», — отметил Трамп.

Напомним, что Белый дом последние месяцы активно пытается убедить сенат и конгресс одобрить новый пакет помощи Украине в размере 60 миллиардов долларов. Однако группа законодателей продолжает выступать против этого из-за «неясной стратегии» администрации США в этом вопросе. Кроме того республиканские конгрессмены заявляли, что не станут поддерживать выделение средств для помощи Киеву, пока Белый дом не изменит свой подход к защите границы страны от нелегальных мигрантов.

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