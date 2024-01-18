Трамп призвал не поддерживать сделку о помощи ВСУ

Бывший президент США Дональд Трамп призвал не поддерживать сделку по выделению помощи Украине в обмен на усиление защиты границы, пока полностью не будут выполнены ее условия. Его слова приводит «РИА Новости».

Трамп допустил, что, возможно, вообще не следует «заключать сделку по границе» до выполнения всех необходимых условий для прекращения притока мигрантов в США. Несмотря на это, он выразил уверенность, что спикер палаты представителей Майк Джонсон «заключит только идеальную сделку по границе».

«Помните, без надежных границ и честных выборов у нас нет страны», — отметил Трамп.