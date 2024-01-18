В Венгрии предположили, что членство Швеции в НАТО больше нужно Столтенбергу

Грядущее членство Швеции в НАТО, возможно, более заботит генсека альянса Йенса Столтенберга, чем власти этой страны. Такую мысль высказал глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, сообщает РИА Новости. "Кажется, что для шведов это не так важно, как для генерального секретаря НАТО, потому что нас со шведской стороны никто не искал", — заявил Гуйяш. Ранее власти Швеции критически высказывались в адрес Венгрии, что вызвало непонимание в парламенте и МИД страны. 21 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Турция и Венгрия действуют отдельно друг от друга по вопросу о вступлении Швеции в НАТО. 14 января в Турции призвали отклонить предложение о членстве Швеции в НАТО.